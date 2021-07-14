Sarı-kırmızılı kulüp iç ve dış saha formalarının yer aldığı paylaşımda, "Doğa dostu formalar Galatasaray’ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu" ifadelerini kullandı.

İç saha formasının hikayesinden söz eden sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta" denildi.

Resmi sitede ise "2021-2022 koleksiyonu iç saha formasındaki diyagonal tasarımda Galatasaray’ın Avrupa’da oynadığı ilk maçta giydiği formadan esinlenildi. İlk ve Tek hikayesini başlatan ve yeni tasarımda da bunu anlatan forma aynı zamanda Galatasaray’ın Türk futbolunu Avrupa’ya açan öncü olduğunun da net bir sembolü haline geliyor" cümleleri yer aldı.

Galatasaray'ın yeni sezon iç ve dış saha formaları 399.90 TL'den satışa çıkarıldı.