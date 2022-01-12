Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı ile başlayan değişim süreci devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda iletişim biriminin başına Emrah Kayalıoğlu getirildi.

Kayalıoğlu'dan önce görev yapan Eray Sözen, Terim'le beraber kulüpten ayrılmıştı.

Emrah Kayalıoğlu'na başkan Burak Elmas'ın teklif götürdüğü ve Kayalıoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Kayalıoğlu daha önce milli takımda aynı görevi yürütmüştü. Tecrübeli isim, uzun yıllardır Lig Radyo'da "Akreditasyon" adlı programı yapıyor.