Futbol Galatasaray'ın yeni iletişim müdür Emrah Kayalıoğlu oldu

Galatasaray'ın yeni iletişim müdür Emrah Kayalıoğlu oldu

Futbol

Galatasaray'ın yeni iletişim müdür Emrah Kayalıoğlu oldu

Galatasaray Eray Sözen'in görevinden ayrılmasının ardından yeni iletişim müdürü ve medya sorumlusunu buldu. Emrah Kayalıoğlu ile anlaşma sağlandı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı ile başlayan değişim süreci devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda iletişim biriminin başına Emrah Kayalıoğlu getirildi.

Kayalıoğlu'dan önce görev yapan Eray Sözen, Terim'le beraber kulüpten ayrılmıştı.

Emrah Kayalıoğlu'na başkan Burak Elmas'ın teklif götürdüğü ve Kayalıoğlu'nun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Kayalıoğlu daha önce milli takımda aynı görevi yürütmüştü. Tecrübeli isim, uzun yıllardır Lig Radyo'da "Akreditasyon" adlı programı yapıyor.

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