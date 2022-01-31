Futbol Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

Futbol

Galatasaray’ın yeni kalecisi Inaki Pena, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul’a geldi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 01:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da kaleci arayışları son buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona’da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

İSTANBUL (İHA)

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