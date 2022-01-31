Galatasaray'ın yeni orta sahası Erick Pulgar'ın geliş tarihi belli oldu
Galatasaray, Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Şilili oyuncu 6 aylığına sarı kırmızılı formayı giyecek ve anlaşmada satın alma opsiyonunun da olması bekleniyor. Pulgar'ın geleceği tarih ise netleşti.
31 Ocak 2022, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Şili kadrosunda bulunan Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek.
2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.
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