Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Şili kadrosunda bulunan Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.

Fanatik



