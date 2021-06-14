Galatasaray Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Sarı-Kırmızılı takımda yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ilk idmanlarına çıktı.

İdmana çok az sayıda oyuncu çıktığı görüldü. Bir grup genç oyuncu da sağlık kontrolünden geçti.

Yabancı oyunculardan Babel ve Sekidika'nın yeni sezon hazırlıklarına katıldığı görüldü. Günün ikinci antrenmanı ise 17.00'de yapılacak.