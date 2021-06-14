Futbol Galatasaray'ın yeni transferi antrenmana çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi antrenmana çıktı

Futbol

Galatasaray'ın yeni transferi antrenmana çıktı

Galatasaray yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü ilk defa idmana çıkardı. Sezonun ilk antrenmanı bugün Selçuk İnan yönetiminde yapıldı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Galatasaray Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına bugün başladı. Sarı-Kırmızılı takımda yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ilk idmanlarına çıktı.

İdmana çok az sayıda oyuncu çıktığı görüldü. Bir grup genç oyuncu da sağlık kontrolünden geçti.

Yabancı oyunculardan Babel ve Sekidika'nın yeni sezon hazırlıklarına katıldığı görüldü. Günün ikinci antrenmanı ise 17.00'de yapılacak.

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