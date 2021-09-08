TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'da oynayan 21 yaşındaki Gustavo Assunçao ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaştı. Brezilyalı oyuncu bugün İstanbul'da olacak. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Dün ortaya atılan Amadou Diawara ve Nampalys Mendy isimleri ise boşa çıktı. Galatasaray'ın Assunçao ile beraber bu transfer dönemimi kapatması bekleniyor.

Gustavo Assuncao ise Twitter'dan Galatasaray'ı ve dergi hesabını takibe aldı.

Gustavo Assunçao kimdir?

2000 doğumlu Gustavo Assunçao, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde doğdu. 1.78 boyundaki orta saha oyuncusu, kariyerine 2008 yılında Porto altyapısında başladı. 2011 yılında sao Paulo'ya, 2013 yılında ise Atletico Madrid altyapısına transfer olan Assunçao, 16 yaşında Diego Simeone tarafından as takımla antrenmanlara çıkarılmıştı. Assunçao son 2 sezondur Famalicao formayı giyiyor.

2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Geçen sezon 28, bu sezon ise 4 maç oynayan Portekizli, 1 gol 1 asist ve 10 sarı kart istatistikleriyle oynuyor.