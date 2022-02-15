Erick Pulgar, transfer süreciyle ilgili, “Galatasaray’ın ismini duymuştum tabii ki. Türkiye’de önemli bir takım olduğunu biliyordum. O sırada milli takımdaydım Şili’deydim. Menajerim bana teklif var dediğinde ben de tabii ki ilgilenirim dedim. Takımımla hemen entegre oldum. Beni çok iyi karşıladı takım arkadaşlarım. Güney Amerikalı oyuncular var onlar hemen aldılar beni de aralarına. Sıcak bir karşılaşmamız oldu. Beni Galatasaraylı yaptılar anında" diye konuştu.

“HIZLIYIM VE POZİSYONEL OYNUYORUM”

Oyun tarzındanda bahseden Pulgar, “Galatasaray güzel sahaları ve tesisleri olan bir kulüp. Antrenmanlarının da yüksek kalitede olduğuna inanıyorum. Antrenmanlarım da güzel geçiyor. Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum buradaki çalışmalardan sonra. Maça göre bilgi veriyorlar, bizi güzel hazırlıyorlar. Maça kazanmak için çıktığımızı verilen bilgilerden de anlıyoruz. Herkesin amacı birlikte başarmak. İlk maçta oyuna sonradan dahil oldum. Stada girdiğim zaman taraftarların tepkilerinden çok adrenalin hissettim. Güzel bir destek olduğunu düşünüyorum. 90 dakika boyunca hiç susmamaları, sürekli arkamda bir destek oldu. Sürekli koşma isteği duydum ve bu maçı kazanmamız lazım hissiyle oynadım. İlk önce as oyuncu olarak ilk 11’de oyuna başlamak istiyorum. Benim belli özelliklerim var tabii ki. Çıktığım bu maçlarda da özelliklerimi göstererek takımın bu konudaki eksikliklerini kapatabileceğimi, onları daha da iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Şu anda olduğumuz durumdan çıkarabilecek özellikler… Ben hızlı bir oyuncuyum, onun dışında pozisyonel oynuyorum. Oynadığım oyun sayesinde takıma yardımcı olacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

“MELO SAYGIDEĞER BİR OYUNCU”

Felipe Melo ile ilgili de Pulgar, “Gerçekten sahada karakterini gösteren, saygıdeğer bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tanıdığım bir oyuncu. Dışarıda ben sakin görünüyorum ama sahaya çıktığım zaman farklı bir insan oluyorum. Galatasaray formasını giyiyorum sahaya çıkıyorum ve taraftarların desteğiyle hakikaten adrenalin dolu oluyorum. Bir anda sahaya çıkınca farklı bir insan oluyor oyuncu. Isınma sırasında taraftarlar çağırıyorlar selamla bizi diye. Evdeyken de bakmıştım videolarına Galatasaray’ın taraftarları ne yapıyor diye. Ben de çekinerek gittim üçlü hareketleri yaptım. İsmimi duyduğum anda hatta onlar çağırmadan bile gidebilirim artık" açıklamasında bulundu.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE HER MAÇTA İHTİYACIMIZ VAR”

Taraftara da seslenen Pulgar, “Beni karşılamalarından dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. Onlarda her maçta ihtiyacımız olduğunu bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Onların desteği olduğu zaman gerçekten takım farklı bir ateşle hareket etmeye başlıyor. Maçı kazanmaya başlamamız için onların desteği en önemli faktörlerden biri bence" dedi.

İSTANBUL,(DHA)

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