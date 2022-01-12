Futbol Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Serdar Gürler için açıklama geldi

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Serdar Gürler için açıklama geldi

Futbol

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Serdar Gürler için açıklama geldi

Süper Lig'de bu sezonun başarılı ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu için kulübünden açıklama geldi.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

DHA'dan Salih Büyüksamancı'nın haberinde, Konyasporlu yetkililerin Serdar Gürler için açıklama yaptığı bildirildi. Yetkililer, "henüz" bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.

Konyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler’in ismi Galatasaray’la anılıyordu ve son çıkan haberlerde tarafların anlaştığı iddia edilmişti.

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler, Konyaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Meleke, Burak Elmas'ın açıklamasından ikna olmadı: Yardımcılık istese Guardiola ile kalırdı!