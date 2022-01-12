Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Serdar Gürler için açıklama geldi
Süper Lig'de bu sezonun başarılı ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'in Galatasaray'la anlaştığı iddia edilmişti. Başarılı oyuncu için kulübünden açıklama geldi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 13:04 Son Güncelleme:
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DHA'dan Salih Büyüksamancı'nın haberinde, Konyasporlu yetkililerin Serdar Gürler için açıklama yaptığı bildirildi. Yetkililer, "henüz" bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.
Konyaspor’da başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler’in ismi Galatasaray’la anılıyordu ve son çıkan haberlerde tarafların anlaştığı iddia edilmişti.
2023'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler, Konyaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.
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