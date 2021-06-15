Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
15 Haziran 2021, Salı 20:06 Son Güncelleme:
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Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı ve idmanlarda yer almadığı aktarıldı.
AA
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