Futbol Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Futbol

Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

15 Haziran 2021, Salı 20:06 Son Güncelleme:
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Kulübün sarı-kırmızılı futbol takımının sabah gerçekleştirdiği antrenmanla ilgili açıklamasında 35 yaşındaki golcü futbolcunun geçen hafta yapılan Kovid-19 PCR testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Sağlık ekibi tarafından takibi sürdürülen Falcao'nun bu nedenle sezon açılışına katılmadığı ve idmanlarda yer almadığı aktarıldı.

AA

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