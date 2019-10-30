Galatasaray'ın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından 3 futbolcu Babel, Donk ve Lemina'nın eğlence mekanında görüntülenmeleri bazı taraftarların tepkisini çekmişti.





Kaybedilen Beşiktaş derbisinin üzerinden henüz çok fazla geçmeden böyle bir görüntünün yayılması taraftarları rahatsız etti. Futbolculara eleştiriler yöneltilirken mekanda bulunan ve videoda olduğu görülen Playboy modeli Elif Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Galatasaray kulübünden veya futbolculardan ise henüz bir açıklama gelmedi. Babel ve Lemina maça ilk 11'de başlamış, Ryan Donk ise oğlunun ameliyat olduğu gerekçesiyle derbi kadrosunda yer almamıştı.

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