Galatasaraylı Kerem'e dev talipler...
Son dakika haberi... Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 3 Alman ekibi, milli futbolcuyu Göztepe maçında izlememek için İstanbul'a gelecek.
25 Eylül 2021, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor.
Fanatik'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.
Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.
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