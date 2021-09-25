Futbol Galatasaraylı Kerem'e dev talipler...

Galatasaraylı Kerem'e dev talipler...

Futbol

Galatasaraylı Kerem'e dev talipler...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın parlayan isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 3 Alman ekibi, milli futbolcuyu Göztepe maçında izlememek için İstanbul'a gelecek.

25 Eylül 2021, Cumartesi 11:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor.

Fanatik'in haberine göre; Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.

Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balotelli, Sergen Yalçın videosunu ne zaman izledi? İşte yaşananlar...