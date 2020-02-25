Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi. Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı.

Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao'nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü.





Marcao'dan Hulusi Belgü'ye sus işareti

Fenerbahçe Kongre Üyesi ve eski başkan adayı olan Hulusi Belgü, Brezilyalı futbolcunun paylaşımını alıntıla yapıp, ''20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz ? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye! 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040 da'' yorumunu yapınca Marcao'dan şaşırtan bir yanıt geldi.