Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Marcao'ya verdiği 8 maçlık men ve 21 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marcao'nun takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

AA



