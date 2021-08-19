Galatasaraylı Marcao’nun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Galatasaraylı Marcao’ya 8 resmi maçtan men cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TFF Statüsündeki değişiklikler, TFF Yönetim Kurulu’nun 10.08.2021 tarih ve 95 sayılı toplantısında alınan karar ile Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatına eklenen Geçici 4. madde gereği yerine getirilerek gündemdeki dosyaların görüşülmesine geçilmiştir.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 16.08.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, Çim Saha Sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 14.08.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 15.08.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde bulunan mensupları ile taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, basın toplantısının kulüp medya sorumlusunun yönetiminde yapılmamasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, basın toplantısının flaş röportajlar devam ederken ve misafir takım teknik sorumlusunun katılımı beklenmeden yapılmasından dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, stadyuma girecek kişilerin uyması gereken koşullar sağlanmadan stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA’nın, 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 14.08.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 13.08.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 105, 106, 107 ve 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 12 yaşından küçük 5 kişinin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAY Kulübünün, 14.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-YUKATEL KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, yedek kulübesinde bulunan kişilerin oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.08.2021 tarihinde oynanan ALTAY-YUKATEL KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, yedek kulübesinde bulunan kişilerin oturma düzenine uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 16.08.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK’ın, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 15.08.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde bulunan mensuplarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DHA