Futbol Galatasaraylı Mariano'dan transfer açıklaması

Galatasaraylı Mariano'dan transfer açıklaması

Futbol

Galatasaraylı Mariano'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, transferi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

20 Mart 2020, Cuma 19:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da devre arasında ayrılabileceği belirtilen ancak takımda kalan Mariano'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sezon öncesinde Flamengo'dan teklif aldığını açıklayan Mariano, ''Türkiye'de mutluyum ancak Flamengo da, Flamengo'dur. Her iki taraf için de iyi olanın gerçekleşmesini istedim, oturduk ve konuştuk. Flamengo ile görüşmelerim oldu" dedi.

Mariano sözlerini, "Fluminense'ye büyük saygım ve sevgim var ancak Brezilya'ya geri dönmem halinde, önceliği onlara veririm diyemem, her kulübe gidebilirim" ifadeleriyle tamamladı.

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