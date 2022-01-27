Futbol Galatasaraylı Morutan'a talip oldular! Hagi yerine Morutan...

Galatasaraylı Morutan'a talip oldular! Hagi yerine Morutan...

Futbol

Galatasaraylı Morutan'a talip oldular! Hagi yerine Morutan...

Galatasaray'da forma giyen Olimpiu Morutan için sürpriz bir transfer talebi geldi. Rangers'ın Ianis Hagi'nin sezonu kapatmasının ardından yerini Morutan ile dolduracağı iddia edildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 09:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın sezon başı Romanya'dan kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için sürpriz iddia geldi.

İskoç medyasındaki haberlere göre, Rangers, Ianis Hagi'nin sezon sonunda Lyon'a satılması halinde Galatasaray'dan Morutan'ı transfer edecek. Hagi takımda kalırsa bu hamle gerçekleştirilmeyecek.

Ianis Hagi, takımının Stirling Albion ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı. Gençfutbolcu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Bu durum ise transferi olası kılıyor.

Akşam


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