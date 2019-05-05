Galatasaraylı taraftarlardan liderlik kutlaması

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı 2-0 yenmesi Kilis’deki Galatasaraylı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

HAVAİ FİŞEKLER ATILDI

Kilis 7 Aralık Üniversite karşısında bulunan Ultraslan Kilis Gurubunun bulunduğu yerde maçı seyreden Galatasaraylı taraftarlar maçın bitimi ile birilikte meşaleler yakarak sevinç gösterisinde bulundular, Havai fişeklerin atılmasıyla birlikte coşan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra liderlik ve galibiyet sevincini tur atarak kutladı.

FLORYA BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Ligde bu akşam oynanan derbide Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliğe yükselmesin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki heyecanlı bekleyiş yerini coşkuya bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, liderliği meşale yakıp marşlar söyleyerek doyasıya kutladı.

İHA