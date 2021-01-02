Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar’ı unutmadı

Süper Lig’in 16. haftasında TT Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı. İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde ’Geçmiş olsun Omar’ yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

İHA