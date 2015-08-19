Note serisi cihazlarla son yıllarda büyük başarı yakalayan Samsung, yeni modeli Galaxy Note 5’i önce ön siparişe sunmuştu. Bugün ise Amerika’da satışa çıkan Galaxy Note 5 ile ilgili ilk kırılma videosu geldi. Bir YouTube kanalı tarafından yapılan “drop test” yani düşürme testinde Galaxy Note 5, 1 metre yükseklikten önce arka yüzeyinin üzerine, daha sonra ise ön yüzeyinin üzerine serbest düşüşe bırakıldı. Telefonun hem ön hem de arka yüzeylerinin tek seferde kırılması gerçekten şaşırtıcı oldu.

Galaxy Note 5’in arka yüzeyi de tıpkı önü gibi cam kaplı. Cam ve alüminyum karışımı yekpare gövdeye sahip olan model, diğer Samsung modellerinden farksız çıktı. Herhangi bir dayanıklılık vaad etmeyen Galaxy Note 5’in kırıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. İyi seyirler.