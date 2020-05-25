Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 kullanıcılarına kötü haber

Sammobile'a göre Bixby Routines işlevi, bu cihazlara gelecek One UI 2.1 güncellemesinde yer almayacak. Bixby Routines, ilk kez geçtiğimiz yıl Galaxy S10 ailesi ile birlikte tanıtılmıştı. Galaxy ayarlarında Gelişmiş Özellikler altında bulunan özellik, rutinlerinizi öğreniyor ve aynı görevler ve işleri tekrarlamaya zaman harcamak zorunda kalmamanız için otomatik bir görev rutini öneriyor.

Örneğin, cihazınızı şarja taktığınızda Always On Display (Daima Açık Ekran) özelliğinin otomatikman açılması için bir Bixby Rutini ayarlayabilirsiniz. Ya da Galeri uygulamasını açtığınızda ekranın otomatik olarak yatay moda geçmesini sağlayabilirsiniz.

One UI 2.1 güncellemesi için resmi çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak özelliğin haziran ayında geleceği söylenenler arasında yer alıyor.