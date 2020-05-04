Galaxy S20 ailesinin satışları dibi gördü

Samsung, bu yılın ilk çeyreği için satış istatistiklerini gösteren bir rapor açıkladı. Rapora göre S20 ailesi, 2020′nin ilk üç ayında satış anlamında hem S9 serisinin hem de S10 ailesinin gerisinde kaldı.

Rapora göre S9 ailesi ABD’de bir haftalık periyotta 500.000 satış adedini, S10 serisi ise 400.000‘i aşmıştı. Fakat firmanın bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisi satışları ise 200.000 adedi hiç geçemedi. Ortaya çıkan bu rakamlar da beklentiler karşısında çok düşük kaldı.

Samsung Galaxy S20, 128GB dahili depolama ile Türkiye’de 7 bin TL bandından satılıyor. Buna ek olarak iPhone SE 2020’nin Türkiye başlangıç fiyatı 64GB için 5.299 TL. Fiyatlar göz önüne alındığında iPhone satın alma daha mantıklı duruyor. Kaç kişi bu durumda Samsung S20 ailesini tercih edecek merak ediliyor.







