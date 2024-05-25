39'luk Ronaldo Devler Ligi'ne dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakiplerinden Portekiz, kadrosunu sürpriz bir isimle duyurdu. Al Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo da listede yer aldı. 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan dünyaca ünlü yıldız, haberi Portekiz'i yeniden temsil etmekten gurur duyuyorum. Hadi her şeye devam edelim mesajıyla paylaştı. Bu sezon ligi 2. sırada bitiren Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, 30 maçta 33 gol atarak gol kralı olmayı başardı. Portekizli yıldız için, flaş bir iddia gündeme geldi. Ronaldo'nun yeni sezonda Avrupa'ya geri döneceği yazıldı. Bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih'i şampiyonluk tahtından indirerek namağlup bir şekilde zafere ulaşan Bayer Leverkusen, tüm dünyanın dikkatini çekti. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Xabi Alonso ve takımı kadrosunu güçlendirmek adına harekete geçti. Fox Deportes'in haberine göre; Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'yu takımında görmek istediği kaydedildi. Xabi Alonso'nun yıldız futbolcunun transferini yönetimden açık bir şekilde talep ettiği de yazıldı. Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 39 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Sporting Lizbon altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadı. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 206 müsabakada forma şansı buldu. 39 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 128 kez rakip fileleri havalandırdı. Burada ikinci sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, toplamda çıktığı 68 maçta 62 gol kaydetti. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında bitecek yıldız oyuncu, yıllık 75 milyon euro kazandığı sözleşmeye imza atmıştı.