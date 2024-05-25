39'luk Ronaldo Devler Ligi'ne dönüyor! Yeni adresini duyurdular

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 39 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Sporting Lizbon altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta oynadı.