4 kiralıktan haber var! Fenerbahçe'nin en pişman olduğu '10 numara'

Fenerbahçe'de kiralık oyuncular takıma dönecek. Tüm kiralıkların akıbetini yeni teknik adam belirleyecek ancak 4 isimden haber geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında ve devre arasında kiralık olarak yolladığı Pelkas, Berisha, Bruma ve Samatta'da gelişme yaşandı.Pelkas ve Berisha'nın ayrılığı beklenirken Bruma ile Samatta ise takıma dönecek. Pelkas'ın sözleşmesi bitiyor ve gelen teklifleri değerlendirecek. Yunan oyuncunun eski takımı PAOK ile anlaşması en güçlü ihtimal. Ancak Süper Lig'den de talipleri var. Berisha ise Augsburg tarafından opsiyonu kullanılarak satın alınacak. Alman ekibi, Berisha'yı alır almaz daha yüksek bir bedelle satmanın hesaplarını yapıyor. Bruma ile Samatta ise takıma dönecek. Bruma, iyi bir performans gösterdiği Braga'da 4 gol 6 asistlik katkı sağladı. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki sezon oyuncuyu takımda tutmak istiyor.Asıl konu ise Samatta... Samatta yönetimin en çok hayal kırıklığı yaşadığı isim. 2021 yazında 6 milyon euro'ya Aston Villa'da alınan oyuncuya 10 numaralı forma verilmişti. Bekleneni veremeyen Tanzanyalı forvet sezonu eski takımı Genk'te geçirdi ancak orada da bekleneni veremedi. 36 maça çıkan Samatta 6 golde kaldı ve beklentileri karşılayamadı. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Antwerp, bu sezon ise Genk'te gösterdiği performanslarla Belçika ekiplerini satın alma opsiyonunu kullanmaya ikna edemedi. Fenerbahçe'nin 2021 yazında 6 milyon euro ödediği Samatta, yeni sezonda da Fenerbahçe'de olacak. 2024 yazına kadar sözleşmesi olan tecrübeli isim kadroda düşünülmüyor. Uygun bir bedelle satılması veya son kez kiralanması gündemde. Samatta ile tatil sonrası görüşme gerçekleştirilecek ve yol haritası çizilecek. Kesin olan tek şey ise oyuncunun Fenerbahçe'de kalmayacağı.