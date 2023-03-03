8 yıldır Premier Lig devinde! Galatasaray transferi Taffarel ile bitirecek

Galatasaray ara transferi kapattı ancak çalışmaları bitirmedi. Sezon sonu için planlamalarını ve hedefindeki oyuncularla temasını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk ile Erden Timur ve ekibi hala dirsek çürütüyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çaba gösteren Galatasaray, Arjantinli golcüyü bitiremezse onu aratmayacak bir oyuncuyla anlaşmayı hedefliyor.Bu nedenle hedefini Liverpool'a çeviren Galatasaray, Premier Lig devinin gözden çıkardığı isme gözünü dikti. 8 yıldır Liverpool'da oynayan Roberto Firmino için nabız yoklayan Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldıza ciddi bir maaş ve imza bütçesi ayıracak.Ancak, Firmino sezon sonu boşa çıkacağı için ciddi bir piyasası var ve Galatasaray'ın işi kolay değil. Galatasaray bu nedenle Firmino'nun Liverpool'dan kazandığı ücrete yakın bir ücret teklif ederek rakiplerini saf dışı bırakmayı amaçlıyor. Tecrübeli golcünün İngiltere'deki maaşı yaklaşık 9 milyon euro. Fanatik'teki habere göre, Firmino için Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yapan Claudio Taffarel de devreye girecek.Galatasaray efsanesi olan Taffarel, vatandaşı Firmino'ya Galatasaray'la ilgili bilgiler verip ikna etme rolüne soyunacak. Galatasaray'ın Liverpool'dan kadrosuna katmak istediği tek yıldız Roberto Firmino değil. Sarı-Kırmızılılar bir süredir İngiliz devinin orta sahası Naby Keita'yla da temas halinde. Liverpool'dan henüz beklediği kontrat teklifini alamayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi de tıpkı Firmino gibi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, kısa süre önce Galatasaray'a yeşil ışık yakan Keita'yla, İngiltere çıkarması sırasında tekrar bir araya gelmenin hazırlığı içerisinde. Anlaşma sağlanırsa, Cim Bom yaz döneminde hem Firmino'yu hem de Keita'yı bonservis bedeli olmadan renklerine bağlayabilecek.