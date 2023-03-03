8 yıldır Premier Lig devinde! Galatasaray transferi Taffarel ile bitirecek

8 yıldır Liverpool'da oynayan Roberto Firmino için nabız yoklayan Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldıza ciddi bir maaş ve imza bütçesi ayıracak.

Ancak, Firmino sezon sonu boşa çıkacağı için ciddi bir piyasası var ve Galatasaray'ın işi kolay değil.