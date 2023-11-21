A Milli Takım için tarihi gece! Hesaplar değişti

A Milli Futbol Takımımız bu akşam her açıdan son derece değerli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, bu gece Galler’i yener veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini kesinleştirecek. Yenilgi halinde 3. torbaya düşme riski de bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından ise 1. torba hesapları değişti ve ihtimal tamamen ortadan kalktı. İlk torba hedefimiz için Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyordu. Dün gece oynanan maçlarda Danimarka 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılırken İngiltere Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.