Futbol A Milli Takım için tarihi gece! Hesaplar değişti
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21 Kasım 2023 - 08:46 | Son Güncelleme:

A Milli Takım için tarihi gece! Hesaplar değişti

Futbol

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Bu gece 100 yıllık milli takım hikayemizde bir ilki başarmak için sahadayız. Dün gece oynanan maçların ardından Montella'nın öğrencileri için hesaplar değişti. İşte tarihi gece öncesi tüm detaylar...

21 Kasım 2023 - 08:46 | Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 8. ve son maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Cardiff City Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. EURO 2024’e katılmayı daha önce garantileyen ay yıldızlı ekibimiz, Galler karşısına grubu lider bitirme hedefiyle çıkacak.

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16 puanla zirvede yer alan milli takımımız, bugün 1 puan dahi alsa grubu zirvede tamamlayacak. 11 puanla 3. sırada yer alan Galler’in EURO 2024’e gidebilmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılması ve aynı saatte Ermenistan’ı konuk edecek olan 13 puanlı Hırvatistan’ın rakibine puan kaybetmesi gerekiyor.

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Ay yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan Ermenistan’ı mağlup eder ve milli takımımız Galler’e yenilirse, grubu Hırvatlar lider bitirecek. Milli Takımımız geçtiğimiz cumartesi günü Almanya ile oynadığı özel maçı 3-2 kazanırken, Galler, EURO 2024 elemesinde Ermenistan’la 1-1 berabere kalmıştı.

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A Milli Futbol Takımımız bu akşam her açıdan son derece değerli bir karşılaşmaya çıkacak. Türkiye, bu gece Galler’i yener veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini kesinleştirecek. Yenilgi halinde 3. torbaya düşme riski de bulunuyor.

Dün gece oynanan maçların ardından ise 1. torba hesapları değişti ve ihtimal tamamen ortadan kalktı. İlk torba hedefimiz için Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyordu. Dün gece oynanan maçlarda Danimarka 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılırken İngiltere Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

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Y1.Torba
🇩🇪 Almanya
🇵🇹 Portekiz
🇫🇷 Fransa
🇪🇸 İspanya
🇧🇪 Belçika
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 İngiltere

2.Torba
🇭🇺 Macaristan
🇩🇰 Danimarka
🇦🇱 Arnavutluk
🇦🇹 Avusturya

3.Torba
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 İskoçya
🇸🇮 Slovenya
🇸🇰 Slovakya
🇨🇿 Çekya
🇳🇱 Hollanda

4.Torba
🇷🇸 Sırbistan

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Uğur Meleke, A Milli Takım'ın gruptaki son maçı ve ardından yaşanacak süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu;

Türk futbolu sekizinci kez bir büyük turnuvaya gidiyor. Altıncı kez bir Avrupa Şampiyonası bileti alıyor. Bu akşamı en az 1 puanla kapatırsa ilk kez grup lideri unvanıyla elde etmiş olacak bu bileti. Ancak bu akşamın bir başka önemi daha var: Galler’e yenilmezsek, EURO 2024 kurasına ikinci torbadan gireceğiz. Ve bu 100 yıllık milli takım hikayemizde bir ilk olacak. Malumunuz, EURO 2024’e aynen son iki turnuvada olduğu gibi 24 ülke katılacak. 

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Bu 24 ülkenin 20’si, elemelerdeki 10 grubu ilk iki sırada tamamlayan ekipler olacak. Son dördüyse mart ayındaki play-offlar sonucunda belirlenecek. Play-off’lardan gelen 4 takım, EURO 2024 gruplar kurasında doğrudan son torbada olacaklar. Gruplardan gelen 20 takımsa 4 torbaya dağıtılacak. Grup liderleri kesin olarak ilk iki torbadalar. Ancak 10 grup liderinin beşi daha şanslı. Onlar birinci torbada ev sahibi Almanya’ya eşlik edecekler.

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Önceki gece oynanan müsabakalar sonucunda birinci torbada Almanya’ya eşlik edecek 4 takım kesinleşti: Portekiz, Fransa, İspanya ve Belçika...

Ancak bu torbadaki son takım, bu yazıyı gazeteye gönderdiğim saat itibariyle henüz belli değildi.

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Gece yarısı itibariyle İngiltere o son takım olma konusunda favoriydi. Türkiye, bu gece Galler’i mağlup eder veya berabere kalırsa, grubunu lider tamamlayıp ikinci torbadaki yerini de kesinleştirecek. Bence Cardiff’te amacımız bu olmalı:

Hem kazanmak, hem de cumhuriyet tarihinde ilk kez bir büyük turnuva kurasına ilk iki torba içinde girmek.

Spor Arena

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