A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri grubunda hesaplar karıştı! A Milli Takım nasıl lider çıkar?

Montella ile bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını kazanan Millilerimiz, Galler karşısında en az 1 puan halinde grubu lider tamamlayacak. Ancak olası galibiyet, EURO 2024'teki torbalar için de önemli olacak.

İlk senaryo: Belçika, Azerbaycan'ı yenerse İspanya Gürcistan'a kaybedecek; İskoçya, Norveç'e puan kaybedecek; Danimarka Kuzey İrlanda'ya puan verecek. İkinci senaryo: İspanya, Gürcistan'ı yenerse Belçika, Azerbaycan'a puan verecek; Danimarka, Kuzey İrlanda'ya puan verecek; Türkiye, Galler'i 4-1 ya da daha farklı yenecek.