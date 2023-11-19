A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri grubunda hesaplar karıştı! A Milli Takım nasıl lider çıkar?

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya
2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan
4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan
Ayrıca Türkiye'nin grubu ikinci bitirmesi halinde 3. torbaya düşme ihtimali de bulunuyor. Lider tamamladığı durumda da 1. torbaya yüklmesi garanti olmuyor. Son sonuçların ardından torbaların son durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2. torbanın 3. torbadan daha kolay olduğu ve 3. torbada yer almanın daha avantajlı olacağı yönünde yorumlar da yapıldı.