Futbol Aaron Boupendza dönüyor! Yeni durağı Süper Lig
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05 Haziran 2023 - 12:18 | Son Güncelleme:

Aaron Boupendza dönüyor! Yeni durağı Süper Lig

Futbol

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Bir dönem Türkiye'de Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Türkiye'de gol kralı olmuş ve attığı jeneriklik gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. Adı Süper Lig devleriyle anılsa da Katar'a transfer olan Gabonlu oyuncu şu anda Al Shabab forması giyiyor. Boupendza'nın adı yeniden Türkiye için geçiyor.

05 Haziran 2023 - 12:18 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun gol kralı olan Aaron Boupendza, Hatayspor formasıyla 22 gole imza atmıştı. Gol krallığının ardından 4.5 milyon euro'ya Katar ekibi Al Arabi'nin yolunu tutan Boupendza'nın adı yeniden Süper Lig için geçiyor.

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Fanatik'in haberine göre Boupendza, mevcut takımı Al Shabab'tan ayrılmak istiyor ve Trabzonspor ile görüşüyor. Karadeniz ekibi, Kourbelis'in ardından Boupendza için de devrede.

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Nenad Bjelica, Maxi Gomez'i kadroda düşünmüyor ve forvet istiyor. Al Shabab'ta mutsuz olan Gabonlu da Türkiye'ye dönmeye gönüllü.

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Al Shabab, Al Arabi'ye 7 milyon euro ödediği Boupendza için ciddi bir bonservis isteyebilir. Suudi Arabistan ekibinde 21 maçta 13 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncu oldukça formda.

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