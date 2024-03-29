Arda Güler için flaş iddia! Dünya devinden ters köşe

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in sezon başında dev bedelle Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler'in geleceğine dair flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin az şans verdiği Arda Güler için bir diğer dünya devinin harekete geçtiği aktarıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Bundesliga devi Bayern Münih'in Arda Güler için harekete geçtiği öğrenildi. Alman temsilcisinin genç yıldız arayışında olduğu belirtildi. Bayerrn Münih'in hedefleri arasında Arda Güler'in de yer aldığı aktarıldı. Bayern Münih idarecilerinin Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkileri olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinin, Arda Güler için Real Madrid'e sürpriz bir teklifte bulunabileceği vurgulandı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 7 müsabakada forma şansı buldu. 19 yaşındaki on numara bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi. Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Arda Güler daha sonra Fenerbahçe'de oynadı. Real Madrid, Arda Güler'i sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesi bulunan Arda Güler'in bir sonraki satışından sarı-lacivertliler yüzde 20 pay alacak. Bayer Leverkusen, Milan ve Tottenham'ın da takip ettiği Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 6 karşılaşmada forma şansı buldu. Arda Güler bu mücadelelerde 1 kez rakip fileleri havalandırdı.