Arda Güler için flaş iddia! Dünya devinden ters köşe

Alman temsilcisinin genç yıldız arayışında olduğu belirtildi. Bayerrn Münih'in hedefleri arasında Arda Güler'in de yer aldığı aktarıldı. Bayern Münih idarecilerinin Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkileri olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinin, Arda Güler için Real Madrid'e sürpriz bir teklifte bulunabileceği vurgulandı.