Arda Güler için geldiler, Okan Buruk'un prensini de alacaklar!

Barcelona, Arda Güler'i istiyor. Dünya devinin Başkanı Joan Laporta, bizzat açıklama yaparak, Arda Güler'i istediğimiz doğru. Deco o yüzden İstanbul'a gitti. Transferi bitirmek için uğraşıyoruz dedi. Deco'nun İstanbul'a gelişi ile beraber gözler, Fenerbahçe yönetimiyle yapılacak görüşmeye çevrilmişti. Portekizli futbol adamının bir de Galatasaray ile görüşecek olması ise büyük sürpriz yarattı. Deco'nun Galatasaray'dan da bir isme kancayı taktığı öğrenildi. Sarı kırmızılıların 21 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı listeye ekleyen Barcelona, oyuncuya yatırım yapmayı planlıyor. Ana hedefi Arda Güler olan Deco, Kazımcan için de Galatasaray'ın nabzını yoklayıp İspanya'ya dönecek.Türkiye'nin iki büyük kulübündeki iki genç yeteneği isteyen Barcelona bir yandan da maddi zorluklarla boğuşuyor. Hatta bu nedenle Arda'yı satın alıp bir yıl daha Fenerbahçe'de oynatmak gibi bir düşünceleri olduğu iddia edildi. Arda için ezeli rakip Real Madrid de devrede.