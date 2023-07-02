Arda Güler kararını veriyor! İşte büyük gün

Fenerbahçe ile Arda Güler'in yolları ayrılıyor. Kulübe en az 17.5 milyon euro kazandıracak olan Arda'nın yeni takımı merakla beklenirken genç oyuncunun ne zaman karar vereceği bilinmiyordu. Hürriyet Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre büyük gün 4 Temmuz Salı...Arda, salı günü kararını açıklayacak. Yıldız oyuncu yarın İstanbul’da Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek. İddiaya göre Barcelona, transferde bir adım önde. Katalanların teklifi ise Arda'nın bonservisini alıp 1 sene daha Fenerbahçe'de oynatmak. Bu durum Fenerbahçe'nin de işine geliyor. Ancak Ajax, Real Madrid ve Sevilla ihtimalleri de hala güçlü. Özellikle Sevilla'nın direkt ilk 11 garantisi vermesi, oyuncu cephesinde ciddi bir kriter olarak göze çarpıyor.