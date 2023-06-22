Futbol Arda Güler'den Ali Koç'a rica: İzin verin ama siz yönlendirin!
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22 Haziran 2023 - 08:53 | Son Güncelleme:

Arda Güler'den Ali Koç'a rica: İzin verin ama siz yönlendirin!

Futbol

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in sarı lacivertlilere veda etme ihtimali artıyor. Dün yapılan Koç-Güler zirvesinden net bir sonuç çıkmadı. Özetle, Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler'i kalmaya ikna edemedi. Arda ise kulübün menfaatleri doğrultusunda ayrılmak istiyor.

22 Haziran 2023 - 08:53 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in akıbeti büyük merakla bekleniyor. 18 yaşındaki yıldızın 1 sene daha takımda kalmasını isteyen Koç yönetimi, oyuncuya zamlı yeni sözleşme ve serbest kalma maddesinin artışını içeren bir anlaşma teklif etti.

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A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda'nın gitme ihtimali, kalma ihtimalinden yüksek. Oyuncunun toplantıdan yüzü gülen bir halde çıkması "Toplantı olumlu geçti" şeklinde yorumlansa da, Arda'nın kalmaya ikna olmadığı belirtildi.

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Ajansspor'un haberine göre ise Arda, Ali Koç'a, "Kulübüme para kazandırmadan gitmek istemiyorum. Bana izin verin ve beni siz yönlendirin başkanım" dedi.

Arda'nın serbest kalma maddesinde güncellemeye sıcak baktığı yazıldı.

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Haberin detayında, yeni serbest kalma maddesinin 25-30 milyon euro'ları bulabileceği ve talip olan kulüplerle bizzat Ali Koç'un görüşeceği bildirildi.
Arda'nın kulüp tercihinde Ali Koç da rol oynayacak.

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Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkıp 6 gol 7 asistlik katkı sağladı. Arda'nın mevcut serbest kalma bedeli ise 17.5 milyon euro.

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