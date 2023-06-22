Arda Güler'den Ali Koç'a rica: İzin verin ama siz yönlendirin!

Fenerbahçe'de Arda Güler'in akıbeti büyük merakla bekleniyor. 18 yaşındaki yıldızın 1 sene daha takımda kalmasını isteyen Koç yönetimi, oyuncuya zamlı yeni sözleşme ve serbest kalma maddesinin artışını içeren bir anlaşma teklif etti. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda'nın gitme ihtimali, kalma ihtimalinden yüksek. Oyuncunun toplantıdan yüzü gülen bir halde çıkması Toplantı olumlu geçti şeklinde yorumlansa da, Arda'nın kalmaya ikna olmadığı belirtildi. Ajansspor'un haberine göre ise Arda, Ali Koç'a, Kulübüme para kazandırmadan gitmek istemiyorum. Bana izin verin ve beni siz yönlendirin başkanım dedi.Arda'nın serbest kalma maddesinde güncellemeye sıcak baktığı yazıldı. Haberin detayında, yeni serbest kalma maddesinin 25-30 milyon euro'ları bulabileceği ve talip olan kulüplerle bizzat Ali Koç'un görüşeceği bildirildi.Arda'nın kulüp tercihinde Ali Koç da rol oynayacak. Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkıp 6 gol 7 asistlik katkı sağladı. Arda'nın mevcut serbest kalma bedeli ise 17.5 milyon euro.