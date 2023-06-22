Arda Güler'den Ali Koç'a rica: İzin verin ama siz yönlendirin!

Ajansspor'un haberine göre ise Arda, Ali Koç'a, "Kulübüme para kazandırmadan gitmek istemiyorum. Bana izin verin ve beni siz yönlendirin başkanım" dedi.

Arda'nın serbest kalma maddesinde güncellemeye sıcak baktığı yazıldı.