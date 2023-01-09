Avrupa basınında derbinin yankıları: Icardi'nin 15 dakikalık gazabı ve Messi sevinci!
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dev derbiyi sarı kırmızılılar 3-0 kazanmayı başardı. Okan Buruk ve öğrencilerinin aldığı net galibiyet, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Spor gazeteleri özellikle Mauro Icardi'yi manşetlerine taşıdı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ezeli rakibi ile puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, Ülker Stadı'nda Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle galip geldi.
Icardi 75'inci dakikada oyuna girip uzatmalarla beraber 25 dakika sahada kaldığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Avrupa basını ise derbiyi şu başlıklarla gördü:
"Icardi'nin gazabı"
L'Equipe: PSG'den kiralanan Icardi 1 asist ve 1 klas golle skoru belirledi
New Rebeat: Icardi'den 15 dakikalık gazap! Kapanış golünü attı, Messi'nin sevincini yaptı
La Nacion: Arjantinli, Türk derbisini ısıttı
"Derbide parti"
Tutto Mercato: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde parti yaptı! Gollerin ikisi eski Serie A oyuncularından geldi
Prima Sport: Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi evinde küçük düşürdü
Walfoot: Derbi, Mertes ve Galatasaray'ın lehine bitti
"Suçlu benim!"
A Bola: Jesus sorumluluğu aldı: Bir suçlu varsa, o da benim!
BeIN Sports USA: Kıtalararası derbide Fenerbahçe'yi deviren
Galatasaray Süper Lig'de liderliğini pekiştirdi