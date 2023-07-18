Bakambu koptu geliyor! Arabistan'dan neden 2 haftada ayrıldı?

Cedric Bakambu ile Galatasaray anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması an meselesi ve Bakambu, sarı kırmızılıların kampına katılmak için saatleri sayıyor. Icardi gelene kadar Galatasaray'ın as forveti olacak olan Bakambu, sezon içerisinde de Icardi'nin en önemli alternatifi olacak. 1 Temmuz itibarıyla Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a katılan 32 yaşındaki Kongolu, sadece 2 hafta içerisinde Arabistan'dan ayrılma kararı aldı.Bu ani kararın nedeninin ise ailevi olduğu öne sürüldü. Cedric Bakambu'nun eşi Anna'nın Riyad'ta kalmak istemediği ve bu nedenle oyuncunun fesih kararı aldığı bildirildi. Galatasaray ise fırsat olarak gördüğü transferi bitirdi. Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıllık ücret ise 1.5 milyon euro olacak ve imza parası ödenmeyecek. Angelino transferinin duyurulduğu görselde 'Dubai' yazısı da bu transferin habercisi olarak görülürken futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. Bakambu kariyerinde daha önce de Türkiye'de oynamış ve Bursaspor forması giymişti. Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olan Bakambu daha sonra BJ Guoan, Marsilya, Olympiakos ve Al Nassr ile sözleşme imzaladı.