Bakambu koptu geliyor! Arabistan'dan neden 2 haftada ayrıldı?

Cedric Bakambu ile Galatasaray anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması an meselesi ve Bakambu, sarı kırmızılıların kampına katılmak için saatleri sayıyor. Icardi gelene kadar Galatasaray'ın as forveti olacak olan Bakambu, sezon içerisinde de Icardi'nin en önemli alternatifi olacak.