Batshuayi, Galatasaray'a gol atarsa kariyerinde bir ilki başaracak
Michy Batshuayi son dönemde Fenerbahçe'nin hücumda en etkili kozu. 10 maçta 8 gole sahip olan Belçikalı golcünün ise Türkiye'de tek bir eksiği var: Derbi golü!
Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe dönemlerinde oynadığı derbilerde henüz golle tanışamadı. Bu akşam Galatasaray karşısında sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Belçikalı, kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.
29 yaşındaki forvet, Fenerbahçe formasıyla ligde 10 maçta 8, tüm kulvarlarda ise 23 maçta 16 golle oldukça skorer bir görüntü çizdi. Batshuayi, derbide de gol veya goller atarak hem takımına büyük bir zafer getirmek hem de derbi şanssızlığını kırmak istiyor.
Fanatik'ten Aslı Çil'in haberine göre, bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı 0-0 biten ve 2-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamadı. Belçikalı, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymiş ve gol sevinci yaşayamamıştı. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.