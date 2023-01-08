Batshuayi, Galatasaray'a gol atarsa kariyerinde bir ilki başaracak

Fanatik'ten Aslı Çil'in haberine göre, bu sezon eski takımı Beşiktaş'a karşı 0-0 biten ve 2-0 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamadı. Belçikalı, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymiş ve gol sevinci yaşayamamıştı. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.