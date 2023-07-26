Beşiktaş defansta bir taşla iki kuş vuracak! Hedefteki isim ortaya çıktı

Beşiktaş'ta taraftarın heyecanla beklediği transferler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Jean Onana ve Amartey'e imzayı attıran Kartal, bir stoper daha alacak. Lyanco'dan sakatlık nedeniyle son anda vazgeçen Beşiktaş, sağlık kontrollerinden geçemeyen Brezilyalı yerine rotayı Rusya'ya çevirdi. Sabah'taki habere göre, Zenit forması giyen Kazakistanlı savunmacı Nuraly Alip ile ilgilenen Beşiktaş, Rus ekibiyle temasa geçti. Alip transferiyle bir taşla iki kuş vurmak isteyen Beşiktaş, Kazak oyuncuyu yerli statüsünde de oynayabilecek. Beşiktaş, Zenit ile kurduğu ilk temasta oyuncunun bonservisinin 4 milyon euro civarında olduğu yanıtını aldı. Bu fiyatı düşürmek isteyen siyah beyazlılar, Onana için de 4 milyon euro ödemişti. Kazak stoperi 1.5-2 milyon euro bandında kadrosuna katmak için teklif hazırlayan yönetim, Zenit ile görüşecek. Alip'ten önce CSKA Moskova'dan bir diğer Kazak oyuncu Zaynutdinov'la ilgilenen Beşiktaş, 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncudan maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. TFF'nin açıkladığı mavi kart uygulamasını kullanmak isteyen Beşiktaş, Türk asıllı veya Türkmen devletlerinin vatandaşı olan bir oyuncuyu kadrosuna katacak. Alip ve Zaynutdinov transferlerine bakıldığında Kazakistan'ı ilk hedef olarak belirleyen Beşiktaş, Özbekistan'ı da araştırıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in stoper isteğinden ötürü ilk hedef savunma olarak belirlendi. Lyanco'yu çok isteyen Güneş, oyuncunun sakatlığı nedeniyle alınamamasından ötürü hayal kırıklığına uğramıştı. Tecrübeli hoca, Lyanco'yu çok istemiş ve Alabilseydik çok başka şeyler konuşacaktık demişti. Beşiktaş yeni sezonun kadrosunu oturtmak için transferlere devam edecek. Hedefte stoper dışında sol kanat-forvet ve orta saha da var. Bütçesine uygun hareket edecek olan Beşiktaş'ta yönetim ince eleyip sık dokuyor. Ahmet Nur Çebi son açıklamasında, Taraftarımız bize güvensin. En doğru işleri yapacağız demişti.