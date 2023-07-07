Beşiktaş iki eski Real Madrid'li yıldızla görüşüyor

Beşiktaş'ta transfer için çalışmalar sürüyor. Şenol Güneş'in şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma isteği ve yönetimden talepleri, konuyu yıldız transferlerine getirdi. Bilhassa hücumda kaliteli ayaklar isteyen Güneş, transfer komitesinin kendisine sunacağı isimlerde son kararı veren kişi olacak.Hürriyet'in haberine göre menajerler, yönetime iki isim sundu: Isco ve James Rodriguez. İki eski Real Madrid'li oyuncu son yıllarda düşüşte. Isco son olarak Sevilla forması giymiş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Devre arasından beri boşta olan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'ın gündeminde. James Rodriguez ise son olarak Olympiakos'ta oynadı ve nisan ayından bu yana bonservisi elinde. Beşiktaş, boşta olan iki ismi de değerlendirip kararını verecek. İki oyuncu da 31 yaşında ve hem on numara hem de kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Şenol Güneş'in transferlerin bir an önce bitmesini istediği ve ilk kamp döneminde ana iskeleti oluşturmayı planladığı öğrenildi.