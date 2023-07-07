Futbol Beşiktaş iki eski Real Madrid'li yıldızla görüşüyor
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07 Temmuz 2023 - 10:08 | Son Güncelleme:

Beşiktaş iki eski Real Madrid'li yıldızla görüşüyor

Futbol

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yeni sezon için şampiyonluk yarışı verecek bir takım kurmak istediği biliniyor. Güneş takım kalitesini artıracak isimler isterken yönetim de rotayı dünyaca ünlü iki yıldıza çevirdi.

07 Temmuz 2023 - 10:08 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta transfer için çalışmalar sürüyor. Şenol Güneş'in şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma isteği ve yönetimden talepleri, konuyu yıldız transferlerine getirdi.

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Bilhassa hücumda kaliteli ayaklar isteyen Güneş, transfer komitesinin kendisine sunacağı isimlerde son kararı veren kişi olacak.
Hürriyet'in haberine göre menajerler, yönetime iki isim sundu: Isco ve James Rodriguez.

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İki eski Real Madrid'li oyuncu son yıllarda düşüşte. Isco son olarak Sevilla forması giymiş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Devre arasından beri boşta olan İspanyol oyuncu, Beşiktaş'ın gündeminde.

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James Rodriguez ise son olarak Olympiakos'ta oynadı ve nisan ayından bu yana bonservisi elinde. Beşiktaş, boşta olan iki ismi de değerlendirip kararını verecek.

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İki oyuncu da 31 yaşında ve hem on numara hem de kanat pozisyonlarında oynayabiliyor.

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Şenol Güneş'in transferlerin bir an önce bitmesini istediği ve ilk kamp döneminde ana iskeleti oluşturmayı planladığı öğrenildi.

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