Beşiktaş'a sürpriz yabancı hoca! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala hedefsiz kalan Beşiktaş'ta özellikle Türkiye Kupası'ndan erken elenilmesi ve Galatasaray derbisindeki mahkum futbol, ipleri kopardı. Önder Karaveli ile yollar ayrılacak. Karaveli, A takımın başından ayrıldıktan sonra kulüpte kalacak mı, asıl tartışma konusu bu. Sezon bitiminde görüşülecek ve net karar verilecek.