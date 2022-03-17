FutbolBeşiktaş'a sürpriz yabancı hoca! Galatasaray'la da adı anılmıştı
HaberlerFutbol Haberleri Beşiktaş'a sürpriz yabancı hoca! Galatasaray'la da adı anılmıştı
Google News flipboard-logo
17 Mart 2022 - 10:01 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'a sürpriz yabancı hoca! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Futbol

Paylaş
1Beşiktaşa sürpriz yabancı hoca Galatasarayla da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni sezona teknik direktör değişikliğiyle girecek. Önder Karavel ile Türkiye Kupası'ndan elenen ve son Galatasaray derbisinde kötü bir oyun oynayarak yenilen Beşiktaş'ta yönetim, değişim kararı aldı. Karaveli sezonu takımın başında bitirecek ve kulüpteki geleceği daha sonra belli olacak.

17 Mart 2022 - 10:01 | Son Güncelleme:
2Beşiktaşa sürpriz yabancı hoca Galatasarayla da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala hedefsiz kalan Beşiktaş'ta özellikle Türkiye Kupası'ndan erken elenilmesi ve Galatasaray derbisindeki mahkum futbol, ipleri kopardı. Önder Karaveli ile yollar ayrılacak. Karaveli, A takımın başından ayrıldıktan sonra kulüpte kalacak mı, asıl tartışma konusu bu. Sezon bitiminde görüşülecek ve net karar verilecek.

3Beşiktaşa sürpriz yabancı hoca Galatasarayla da adı anılmıştı

Karaveli'nin yerine ise yabancı hoca getirilecek. Daha önce Şenol Güneş iddiaları ortaya atılmış ancak tecrübeli hocayla görüşülmediği açıklanmıştı.
Beşiktaş, yeni hocasını Portekiz'de buldu.

4Beşiktaşa sürpriz yabancı hoca Galatasarayla da adı anılmıştı

Hazar Büyüka'nın haberine göre, Domenec Torrent'in gönderilmesi ihtimali olduğu dönemde Galatasaray'la da adı anılan Leonardo Jardim, Beşiktaş'ın gündemine girdi.
Al Hilal'den ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan 47 yaşındaki Portekizli hoca radara alındı.

5Beşiktaşa sürpriz yabancı hoca Galatasarayla da adı anılmıştı

Monaco'da çalışırken kariyerinin en parlak dönemini geçiren Jardim şu anda boşta. Jardim, daha önce Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve Al Hilal gibi takımlarda çalışmıştı.

6