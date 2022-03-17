Beşiktaş'a sürpriz yabancı hoca! Galatasaray'la da adı anılmıştı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Ligin bitimine 9 hafta kala hedefsiz kalan Beşiktaş'ta özellikle Türkiye Kupası'ndan erken elenilmesi ve Galatasaray derbisindeki mahkum futbol, ipleri kopardı. Önder Karaveli ile yollar ayrılacak. Karaveli, A takımın başından ayrıldıktan sonra kulüpte kalacak mı, asıl tartışma konusu bu. Sezon bitiminde görüşülecek ve net karar verilecek. Karaveli'nin yerine ise yabancı hoca getirilecek. Daha önce Şenol Güneş iddiaları ortaya atılmış ancak tecrübeli hocayla görüşülmediği açıklanmıştı.Beşiktaş, yeni hocasını Portekiz'de buldu. Hazar Büyüka'nın haberine göre, Domenec Torrent'in gönderilmesi ihtimali olduğu dönemde Galatasaray'la da adı anılan Leonardo Jardim, Beşiktaş'ın gündemine girdi.Al Hilal'den ayrıldıktan sonra yeni bir takımla anlaşmayan 47 yaşındaki Portekizli hoca radara alındı. Monaco'da çalışırken kariyerinin en parlak dönemini geçiren Jardim şu anda boşta. Jardim, daha önce Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiakos, Sporting Lizbon, Monaco ve Al Hilal gibi takımlarda çalışmıştı.