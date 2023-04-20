Beşiktaş'a Weghorst'tan kötü haber! Dönme ihtimali var mı?

Beşiktaş sezon başında uzun uğraşlar verip Burnley'den Wout Weghorst'u kiralamıştı. Anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi. Hatta Weghorst sezonu Beşiktaş'ta bitirmeyip devre arası Manchester United'ın yolunu tuttu. Beşiktaş taraftarını oldukça üzen bu ayrılık sonrası Weghorst'un Premier Lig macerası çok da parlak gitmiyor. Manchester United'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Weghorst, kiralık anlaşması bitince Burnley'ye dönecek. İngiliz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Weghorst'u tekrar istediği ve sezon sonunda Burnley ile görüşeceği bildirilmişti. Ancak Burnley cephesinde Weghorst gelişmesi yaşandı. Bir sezonluk aranın ardından Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley, Weghorst ile yola devam etmek istiyor. Teknik direktör Vincent Kompany, Hollandalı golcünün takımda kalmasını istedi.Weghorst da kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istiyor.