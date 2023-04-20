Beşiktaş'a Weghorst'tan kötü haber! Dönme ihtimali var mı?

Beşiktaş sezon başında uzun uğraşlar verip Burnley'den Wout Weghorst'u kiralamıştı. Anlaşmada 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi. Hatta Weghorst sezonu Beşiktaş'ta bitirmeyip devre arası Manchester United'ın yolunu tuttu.