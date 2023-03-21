Bonservis değil imza parası! Galatasaray iki dünya yıldızını ikna edecek yöntemi buldu

Eğer süreç Galatasaray'ın istediği gibi gerçekleşir ve Sarı-Kırmızılılar hem Firmino hem de Zaha ile anlaşabilirse, yaz döneminde bu iki yıldız için de bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaray Yönetimi de bonservise ayrılacak bütçenin bir bölümünü yıllık ücretlere imza parası olarak ekleyip, transferdeki şansını yükseltmeye çalışacak.