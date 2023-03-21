Bonservis değil imza parası! Galatasaray iki dünya yıldızını ikna edecek yöntemi buldu

Galatasaray'ın hedefi yeni sezonda hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Sezonu şampiyon tamamlarsa tek ön eleme oynayacak olan Galatasaray, ikinci olursa ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Bu arenada mutlaka yer almak isteyen ve Şampiyonlar Ligi gelirini de kasasına koymayı amaçlayan Galatasaray'da planlar buna göre yapılıyor. Kadroyu güçlendirmek için hem eldeki isimleri tutmak hem de yeni yıldızlar hedefleniyor. Mertens, Icardi, Zaniolo, Torreira, Oliveira gibi yıldız isimlere iki yeni yıldız daha eklemeyi amaçlayan Galatasaray'da yönetim, maddi olarak çözümü buldu.Fanatik'teki yer alan habere göre Galatasaray'ın hedefinde Roberto Firmino ve Wilfried Zaha var. Icardi'nin olası gidiş ihtimali ve Gomis'in ilerleyen yaşı nedeniyle golcü transferini kaçınılmaz gören Galatasaray, Liverpool'dan ayrılması neredeyse kesin olan Firmino ile görüşmüştü. İlk görüşmelerden olumlu sinyaller alan Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi çok. Haberin detayında ise Galatasaray'ın Firmino'yu ikna etmek için kesenin ağzını açacağı ve imza parasını yüksek tutacağı bildirildi. Sarı kırmızılılar aynı yöntemi Wilfried Zaha için de uygulayacak. Crystal Palace'tan ayrılacak olan Zaha, tıpkı Firmino gibi bonservissiz olarak transfer edilebilecek. Bu nedenle iki oyuncuya da yüksek maaş ve yüksek imza parası önerilecek. Eğer süreç Galatasaray'ın istediği gibi gerçekleşir ve Sarı-Kırmızılılar hem Firmino hem de Zaha ile anlaşabilirse, yaz döneminde bu iki yıldız için de bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaray Yönetimi de bonservise ayrılacak bütçenin bir bölümünü yıllık ücretlere imza parası olarak ekleyip, transferdeki şansını yükseltmeye çalışacak.