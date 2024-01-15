Bonucci ve Krunic transferinden sonra sırada bir dünya yıldızı daha var!

Premier Lig devinde kadro dışı bırakılan yıldız oyuncuya hocası da tüm kapıları kapattı. Bunun üzerine takım aradığı aktarılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı bildirildi. İngilizler, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosuna katılacağını duyurdular. Milan’dan 3.5 milyon Euro civarında bir zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Rade Krunic, çalışmalara hemen başladı. Önceki gün SarıLacivertliler’e imzasını atan Krunic, dün takım arkadaşları Gaziantep’teyken, soluğu Can Bartu Tesisleri’nde aldı ve teknik ekibin kendisi için hazırladığı özel program dahilinde çalıştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United’da kalmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial’in geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Martial, yakın zamanda kulüpten ayrılmak istemediğini belirtmişti. Ancak Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Erik ten Hag, Martial’i açıkça kadroda düşünmediğini ifade etti. Martial, takımının dün İngiltere Premier Ligi’nde Tottenham’ı konuk ettiği maçın kadrosunda yer almadı. Yıldız futbolcunun, fizik olarak hazır olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler doğrultusunda ara transfer döneminde Fransız oyuncunun seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Özellikle Fenerbahçe’nin, 28 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgisinin devam ettiği konuşuluyor. Kanarya’nın, yeni bir teklifle, United’ın kapısını çalacağı düşünülüyor. EURO 2024 öncesi daha fazla forma giymek adına Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Samet Akaydın, Fatih Terim’in takımı Yunanistan ekibi Panathinaikos’a imzayı attı. Samet’in, 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Panathinaikos’a transfer olduğu bildirildi. İmzasının ardından konuşan tecrübeli stoper, “Panathinaikos’un taraftar grubunu ve kulübün büyüklüğünü biliyorum. Buraya gelmemde Fatih Terim’in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister. Hedefim kendimi en hazır hale getirip, Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde gidebilmek ve burada şampiyon olmak” dedi.