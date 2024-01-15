Bonucci ve Krunic transferinden sonra sırada bir dünya yıldızı daha var!

SAMET AKAYDIN İMZAYI ATTI EURO 2024 öncesi daha fazla forma giymek adına Fenerbahçe’den ayrılma kararı alan Samet Akaydın, Fatih Terim’in takımı Yunanistan ekibi Panathinaikos’a imzayı attı. Samet’in, 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Panathinaikos’a transfer olduğu bildirildi. İmzasının ardından konuşan tecrübeli stoper, “Panathinaikos’un taraftar grubunu ve kulübün büyüklüğünü biliyorum. Buraya gelmemde Fatih Terim’in etkisi çok büyük. Türk futbolcular onunla çalışmayı çok ister. Hedefim kendimi en hazır hale getirip, Avrupa Şampiyonası’na en iyi şekilde gidebilmek ve burada şampiyon olmak” dedi.