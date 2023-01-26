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FutbolDakikası 465 bin euro! Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk yatırımı nerede?
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26 Ocak 2023 - 10:48 | Son Güncelleme:

Dakikası 465 bin euro! Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk yatırımı nerede?

Futbol

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Galatasaray sezon başında Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon euro ödemişti. Büyük beklentilerle alınan Yusuf, kadroya girmekten zorlanıyor. 19 yaşındaki oyuncuya verilen bonservisle oyuncunun aldığı süre uyuşmuyor.

26 Ocak 2023 - 10:48 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Yusuf Demir sıkıntısı yaşanıyor. Türk kulüpleri uzun zamandır maddi olarak darboğazdan geçerken harcamalar çok dikkatli yapılıyor. Özellikle bonservis ödeme konusunda temkinli olan kulüplerden Galatasaray, Yusuf Demir'e 6 milyon euro ödemişti.

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Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Torreira ile beraber en yüksek bonservis ödediği oyuncu olan Yusuf, bu sezon sadece 129 dakika oynadı.
Ligdeki 5 maçta 66 dakika ve Türkiye Kupasında 63 dakika oynayan Yusuf, varlık gösteremedi.

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19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki her bir dakikası 465 bin euro'ya tekabül ediyor. Taraftarın da büyük beklenti içerisinde olduğu Yusuf'un takımdaki rolü ve geleceği merakla takip ediliyor.

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Avusturya Milli Takımı'nı seçmesinden ötürü yabancı kotenjanında sayılan genç oyuncu için Galatasaray, TFF ile görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamıştı.
6 milyon euro yatırım yapılan oyuncu kulübeye mahkum oldu.

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