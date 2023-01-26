Dakikası 465 bin euro! Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk yatırımı nerede?
Galatasaray sezon başında Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon euro ödemişti. Büyük beklentilerle alınan Yusuf, kadroya girmekten zorlanıyor. 19 yaşındaki oyuncuya verilen bonservisle oyuncunun aldığı süre uyuşmuyor.
Galatasaray Yusuf Demir sıkıntısı yaşanıyor. Türk kulüpleri uzun zamandır maddi olarak darboğazdan geçerken harcamalar çok dikkatli yapılıyor. Özellikle bonservis ödeme konusunda temkinli olan kulüplerden Galatasaray, Yusuf Demir'e 6 milyon euro ödemişti.
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Torreira ile beraber en yüksek bonservis ödediği oyuncu olan Yusuf, bu sezon sadece 129 dakika oynadı.
Ligdeki 5 maçta 66 dakika ve Türkiye Kupasında 63 dakika oynayan Yusuf, varlık gösteremedi.
19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki her bir dakikası 465 bin euro'ya tekabül ediyor. Taraftarın da büyük beklenti içerisinde olduğu Yusuf'un takımdaki rolü ve geleceği merakla takip ediliyor.
Avusturya Milli Takımı'nı seçmesinden ötürü yabancı kotenjanında sayılan genç oyuncu için Galatasaray, TFF ile görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamıştı.
6 milyon euro yatırım yapılan oyuncu kulübeye mahkum oldu.