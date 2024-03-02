Derbinin kaderi onların ellerinde

Yarın oynanacak derbide gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Beşiktaş’ta Mert Günok, Galatasaray’da ise Fernando Muslera, bir bakıma maçın kaderini belirleyecek. İki kalecinin bu sezonki performansları ve derbi karnelerini mercek altına aldık. Bu sezon ligde 22 maçta görev yapan Mert, kalesinde 24 gol gördü. 34 yaşındaki oyuncu, 10 maçta rakip forvetlere geçit vermedi. Ligde son 5 maçta kalesini kapatan Mert, 4 farklı takım formasıyla Galatasaray’a 13 kez rakip oldu. Bu süreçte 2’şer galibiyet ve beraberlik, 6 da yenilgi yaşayan tecrübeli kaleci, 1 maçta kalesini kapatıp 16 gol yedi. Muslera ise meslektaşına oranla daha fazla derbi tecrübesine sahip. Sarı-kırmızılılarda 13. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, 55 derbide görev yaptı. 37 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Rakiplerin 52 golüne engel olamayan Muslera, 22 derbide gol yemedi. Nando, Beşiktaş’a karşı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşarken 9 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi olan Muslera, mevcut formuyla Mert’e oranla bir adım öne çıkıyor. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sadece 1’i beraberlikle sona erdi. Geride kalan 9 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5, siyahbeyazlılar ise 4 galibiyet elde etti. Okan Buruk, Galatasaray’ın hocası olarak 7. derbisine çıkacak. 50 yaşındaki teknik adam, 4 derbiden zaferle ayrılırken 1 beraberlik, bir de yenilgi gördü. Buruk, tek yenilgisini 30 Nisan 2023’te deplasmanda 3-1’lik skorla Beşiktaş’a karşı yaşamıştı. Genç hoca, şimdi o maçın rövanşını almak istiyor. Dev derbide Türkiye’nin en yüksek oranları Şampiyon Oran’la Misli’de bahisseverleri bekliyor. Misli’de maçın favorisi 1.74 yerine 1.86 oranla lider Galatasaray. Ev sahibi Beşiktaş’ın oranı 3.12 yerine 3.32. Beraberliğin oranı ise 3.36 yerine 3.57 olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, derbi 11’ini büyük ölçüde netleştirdi. Başarılı hoca, stoperde iki isim arasında kararsız kaldı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim’i ilk 11’de sahaya sürecek olan Buruk, Sanchez ile Nelsson ikilisinden kimi oynatacağına maç günü karar verecek. Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesi takıma moral verdi. Tesislere giden siyah-beyazlılar, futbolcular ve teknik heyete tatlı ve çiçek ikram etti. Burada futbolcularla kısa süre sohbet eden taraftarlar, Galatasaray maçı için başarı dileğinde bulundu. Galatasaray, ara vermeden Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Karagümrük karşılaşmasında görev alan isimler düşük tempolu bir çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, bugün yapacağı antrenman ile derbi hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, derbi hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Önceki gün hafif bir idman gerçekleştiren Beşiktaş, dün tempo artırdı. Santos yönetimindeki idmanda Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu. Icardi, sosyal medya hesabından ilgi çekici bir paylaşım yaptı. Arjantinli forvet, “Taklit, yenilik değildir. Özgünlük, kopyalanamayan kişisel bir dokunuştur” mesajını yazdı. Aslan emojisi de eklenen bu paylaşım kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. Beşiktaş, Galatasaray karşısında 13 yıllık bir seriyi sonlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, takımın başında yabancı bir hoca varken ezeli rakibini en son 13 yıl önce yenebildi. Kartal, 2010- 2011 sezonunda Bernd Schuster yönetiminde sarı-kırmızılıları mağlup etmişti. Beşiktaş, Santos ile 13 yıl sonra zafer yaşamayı planlıyor. Karagümrük yenilgisiyle kupaya veda eden Galatasaray’da fatura üç isme kesildi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Zaha ve Tete ile oyuna sonradan dahil olan Vinicius’un yetersiz performansları büyük eleştiri aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada bu üç futbolcunun adeta sahada olmamasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlılarda Gedson, cezası nedeniyle derbide görev yapamayacak. Orta alanda Al Musrati’nin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncuya partner olarak iki aday var: Amartey ve Salih. Teknik direktör Santos, idmanlarda form olarak daha iyi durumda gördüğü Amartey’i ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünüyor. Süper Lig’de şampiyonluk oranları da güncellendi. İddaa risk yönetimi, bir önceki oranlara göre dikkat çeken bir hamle yaptı. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki tüm takımların şampiyonluk oranları kaldırıldı. 1.70 oranla Galatasaray, şampiyonluğun favorisi gösterilirken Fenerbahçe’ye verilen oran 1.75 oldu. Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük maçının ardından trafikte bir tartışma yaşadı. Amatör kameraya yansıyan görüntüde araç sürücüsünün, Kerem’e “Sen milli takım oyuncususun” dediği duyuldu. Milli futbolcu ise şahsın sözlerine “Öyleyim öyleyim” cevabını verdi.