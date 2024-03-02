Derbinin kaderi onların ellerinde

İLGİNÇ HAMLE Süper Lig’de şampiyonluk oranları da güncellendi. İddaa risk yönetimi, bir önceki oranlara göre dikkat çeken bir hamle yaptı. Buna göre Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki tüm takımların şampiyonluk oranları kaldırıldı. 1.70 oranla Galatasaray, şampiyonluğun favorisi gösterilirken Fenerbahçe’ye verilen oran 1.75 oldu.