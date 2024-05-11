Devlerin Iheanacho kapışması

Sezon bitmeden, transfer kapışmaları başladı. Fenerbahçe son maçlarda gol atamamanın verdiği sıkıntı ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakınca forvet arayışları hızlanmıştı. Listenin başında ise Leicester City’nin Premier Lig’e yükselmesinde önemli katkıları olan Kelechi Iheanacho var. 27 yaşındaki Nijeryalı forvetin sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Trabzonspor da devreye girmişti. Piyasa değeri 13 milyon euro olan Iheanacho’da Fenerbahçe’nin avantajlı olduğu öğrenildi. Sportif direktör Mario Branco, Dzeko’nun 39 yaşına girecek olması, Batshuayi’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Iheanacho ile temasa geçmişti. Nijeryalı oyuncunun, Fenerbahçe’nin iyi ilişkiler içinde olduğu ROGON menajerlik şirketine bağlı olması da Fenerbahçe ihtimalini artırıyor. Sarı-lacivertli ekip yıllık 3 milyon euro kazanan Batshuhayi’nin yerine Iheanacho’yu almak için imza parasıyla birlikte bu rakamın biraz daha üstüne çıkmayı planlıyor. Temas kurulan ROGON firmasından maliyet konusunda dönüş bekleniyor. Leicester City’nin Premier Lig’e çıkmasına rağmen Iheanacho ayrılmak istiyor. Avrupa Kupaları’nda mücadele edecek bir takıma gitmek isteyen Iheanacho, geçen sezon 26 maçta 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesinde sağ bek krizi yaşanıyordu. Osayi’nin sakatlığı, Mert Müldür’ün cezası nedeniyle çözüm arayan İsmail Kartal, Djiku’da karar kıldı. Bu durumda Ferdi alıştığı, verimli olduğu sol bekte kalacak, Çağlar yerli tercihi de düşünülerek stoperde Becao’nun partneri olacak. Takımda 3. yerli oyuncunun ise İrfan Can’ın sakatlığı nedeniyle Cengiz Ünder’in olması bekleniyor. Konya maçında vasatın bile altında kalarak eleştirilen Cengiz Ünder hem İrfan Can’ın sakatlığı hem yerli oyuncu kuralı gereği Kayseri mücadelesinde ilk 11’de yer alacak. Cengiz kendisiyle görüşen hocası İsmail Kartal’a, “Kendimi affettireceğim” sözü verdi. Ekstra izinle dinlenen Edin Dzeko, Kayserispor maçına hazır. Boşnak futbolcu, “RAMS Park’a şampiyonluk umudu ve moralle çıkmalıyız. Bu nedenle Kayserispor maçını mutlaka kazanmalıyız” dedi. Dzeko, 3’te 3 yaparak taraftarın gönlünü biraz da olsa almaları gerektiğini söyledi. Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi kritik bir görüşme yaşanacak. Başkan vekili Erol Bilecik, Ali Koç ile Sadettin Saran’ın bugün bir araya geleceğini duyurdu. Saran, Koç’un göreve devam etmemesi halinde başkanlığa aday olacağını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.