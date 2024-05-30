Dursun Özbek’in hedefi! Devler Ligi hediyesi İlkay Gündoğan

SIRA 5. YILDIZDA Icardi, GS TV’ye şampiyonluğu değerlendirdi. Arjantinli forvet, “Taraftarın bana olan sevgisi sıra dışı. ‘Aşkın Olayım’ Galatasaray için bir sembol oldu. Yıllarca ve günbegün bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızla birlikte bunu yapmak istiyorum. Kısa sürede beşinci yıldızı takmak istiyoruz. Herkesin isteği bu. Şimdi kutlamaya devam edeceğiz ve kısa bir aradan sonra tekrar beşinci yıldız için mücadele edeceğiz” dedi.