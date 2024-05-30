Dursun Özbek’in hedefi! Devler Ligi hediyesi İlkay Gündoğan

Özbek’in Şampiyonlar Ligi hediyesi olarak yıldız orta saha oyuncusunu kadroya katmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Barcelona’dan ayrılmak isteyen 33 yaşındaki İlkay, Galatasaraylılığıyla biliniyor. Türk asıllı Alman yıldıza önümüzdeki günlerde teklifin yapılacağı öğrenildi. Özbek’in sponsorlarla birlikte İlkay Gündoğan’a rekor bir yıllık ücret teklifi yapacağı ifade edildi. Bu sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkan 33 yaşındaki orta saha, 5 gol atarken 14 asist yaparak formda olduğunu kanıtladı. İngiliz basınından FLW, Galatasaray’ın Blackburn Rovers’ın yıldız orta sahası Sammie Szmodics için teklif yaptığını yazdı. Teklifin 12 milyon sterlin olduğu belirtildi. 28 yaşındaki İrlandalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Cim Bom’a sıcak bakıyor. İngiliz kulübü ise teklifin daha yükseğe çıkmasını bekliyor. Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Önceki gece özel bir yatla İstanbul Boğazı’nda turlayan Icardi, ardından ünlü bir gece kulübüne meşalelerle giriş yaptı. Burada geç saatlere kadar eğlenen Icardi, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Icardi, sosyal medya hesabından bir kez daha Fenerbahçe’yi hedefe aldı. Tangocu, “Bizim gibi olmaya devam edin, çünkü kopya konusunda iyi gidiyorsunuz” notunu düştü. Icardi, GS TV’ye şampiyonluğu değerlendirdi. Arjantinli forvet, “Taraftarın bana olan sevgisi sıra dışı. ‘Aşkın Olayım’ Galatasaray için bir sembol oldu. Yıllarca ve günbegün bunu yaşamak istiyorum. Taraftarımızla birlikte bunu yapmak istiyorum. Kısa sürede beşinci yıldızı takmak istiyoruz. Herkesin isteği bu. Şimdi kutlamaya devam edeceğiz ve kısa bir aradan sonra tekrar beşinci yıldız için mücadele edeceğiz” dedi. Galatasaray’dan ayrılmak için gün sayan Kerem Aktürkoğlu’nun yeni rotası İspanya... La Liga ekiplerinden Real Sociedad, sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif yaptı. Cim Bom’un onay vermesi halinde Kerem, Real Sociedad’a imzayı atacak.