Dursun Özbek'ten Riva'da şok çıkış! 'Ali Koç'tan mı korkuyorsunuz!'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekil Erden Timur ve TFF'de görevli eski Galatasaray yöneticisi Yusuf Günay ile beraber TFF'ye plansız ziyaret yapmıştı. Özbek'in Riva ziyaretindeki bir sözü gündeme oturdu.
TFF'ye talep
Galatasaray'da Sivasspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması sonrası hareketli günler yaşanıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin son saniyede attığı gol iptal edilince sarı kırmızılılar iptal kararının "haksız" olduğunu savunarak açıklama yapmıştı.
"Tuz koktu" başlıklı bir açıklama yapan Galatasaray, hemen ardından TFF'ye plansız bir ziyaret gerçekleştirerek Antalyaspor - Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının da açıklanmasını talep etti.
"Ondan mı korkuyorsunuz?"
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, bu ziyarette Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF yöneticilerine yönelik "Ali Koç’tan mı korkuyorsunuz? Bütün VAR kayıtlarını açıklamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve hem bu maçta yaşananları yorumlamış hem de genel bir hakem değerlendirmesi yapmıştı.
Koç'un özellikle kendisinden önce konuşan Erden Timur için, "Erden Bey'den farklı açıklamalar bekliyordum, devrim yapabilirdi. Konuşması iyi de başladı ama sonunu iyi getiremedi" demişti.
Galatasaray'ın Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı "Tuz koktu" başlıklı açıklamaya da sarı lacivertlilerden cevap gelmiş ve "Herkesin anlayacağı şekilde" notuyla golün iptal sebebi gösterilmişti.
Derbi öncesi tarafların bu şekilde karşı karşıya gelmesi ise maçın nabzını şimdiden artırmış durumda.