Dursun Özbek'ten Riva'da şok çıkış! 'Ali Koç'tan mı korkuyorsunuz!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor - Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve hem bu maçta yaşananları yorumlamış hem de genel bir hakem değerlendirmesi yapmıştı.

Koç'un özellikle kendisinden önce konuşan Erden Timur için, "Erden Bey'den farklı açıklamalar bekliyordum, devrim yapabilirdi. Konuşması iyi de başladı ama sonunu iyi getiremedi" demişti.