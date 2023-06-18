Dzeko adaşına Fenerbahçe'yi sordu! 12 yıldır burada

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinden koştuğu Edin Dzeko'da yavaş da olsa ilerlemeler kaydediliyor. Henüz final aşamasına yaklaşılmasa da Dzeko, Fenerbahçe'yi bir seçenek olarak görmeye başladı. Fanatik'in haberine göre 2 yıllık anlaşma için 9 milyon euro öneren Fenerbahçe, Dzeko ve temsilcisinden cevap bekliyor.Dzeko'nun ise Trabzonspor forması giyen Edin Visca'dan bilgi aldığı bildirildi. Inter ile olan sözleşmesini tamamlayan Dzeko, İtalyan devinde bu sezon 52 maça çıkarak ilerleyen yaşına rağmen iyi bir istikrar yakaladı. 14 gol ve 5 asist üreten Bosna Hersekli yıldız, Şampiyonlar Ligi finalinde de ilk 11'de başlamıştı. Dzeko'nun menajeri Lucci'nin İstanbul'a gelip Ali Koç ve ekibiyle görüşmesi bekleniyor. Görüşme sonrası pazarlıklar bir süre daha devam edebilir.