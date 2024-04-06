Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kriz büyüyor! Ebedi dostluktan 'Savcılar göreve'ye

- Kongrede Ali Koç’un, Dursun Özbek ve Erden Timur’u hedef alması, ardından Özbek’in Cumhuriyet savcılarını göreve davet etmesine ne dersiniz? Coşkun Türk: Ebedi dost, ezeli rakipten nasıl bu hale geldik çok yazık. Tarihlerinde dostluk, centilmenlik adına müthiş örnekler olan iki kulübün başkanlarının, yöneticilerinin bu hale gelmesi Türk futbolu için büyük zarardır. Sebebi her ne olursa olsun. Faik Gürses: Sezonun bu kadar büyük hatalarla donatılı olması, insanların Riva’da hala lay lay lom içinde bulunması ‘istifa’ demişken erdemli bir davranıştan uzak durulması, bundan sonra meydana gelebilecek olayların habercisidir. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray’ın demeç salvolarına Riva hala hiçbir şey olmamış gibi para cezası ile yanıt veriyorsa, savcıların yerinde olsam ne haliniz varsa görün derim. Şoray Uzun: Kongrede Ali Koç’un söyledikleri ve üslubu kabul edilebilir sözler değil. En en alt tarafından hiç yakıştıramadığımı söylemeliyim. Soruyu bir de şöyle soralım; O lafları Ali Bey için Erden Timur söyleseydi ne olurdu? - Milli maçlar ve seçim arası lig yeniden başladı, ancak gündemin sıcak maddesi hep Fenerbahçe kongresi ve alınan kararlar oldu. Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma, iki sezon Türkiye Kupası’na katılmama kararı almasını nasıl değerlendirirsiniz? Fenerbahçe ligden çekilmeyi neden göze alamadı? Çünkü kongreye gidenlerin büyük çoğunluğunun beklentisi bu yöndeydi. Coşkun Türk: Bu sezon iki ezeli rakibin çok güçlü kadrolar kurması, diğerleriyle farkı çok açıp işin ikili yarışa dönmesi sinirleri hayli gerdi. Fenerbahçe sonunda işi kongreye kadar götürdü. Ancak öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için kongrede birçok Fenerbahçe taraftarının beklentisi gerçekleşmedi. Keşke beklenti bu yönde olmasaydı. Ben hep sahanın içinde kalınması taraftarıyım. Ancak radikal bir karar için camianı arkana alıyorsan gerekeni yapacaksın. Yapmıyorsan, gelecek her türlü eleştiriye de açık olacaksın. Süper Kupa maçına da ya çıkmayacaksın ya da A Takım orada olacak. Faik Gürses: Sezonun ilk büyük tepkisi Trabzonspor ile oynanan maçta İstanbulspor’un sahadan çekilmesiyle başladı. Fenerbahçe her yönüyle haklı. U19 ile maça çıkma tepkidir. Beşiktaş da çıkmadı, tarihe geçti. Yalnız ligden çekilme diye çıkıp size sonsuz destek verilmesine rağmen “Haziran’a kadar rafa kaldırdık” ninnisi hoş olmadı. Genel Kurul sana koşa koşa gelmişse, onları tıpış tıpış eve yollamak hiç olmadı. Şoray Uzun: Biz zaten futbolu filan bıraktık. Kim ne açıklama yapacak büyük bir merakla(!) onu bekliyoruz. Ben Fenerbahçe’nin ne yapmak istediğini, hatta ne istediğini anlayabilmiş değilim. Süper Kupa maçına niye U19 çıkıyor? Yönetimin kararlarının bedelini 19 yaş altı çocuklar mı ödeyecek? Kongre gölgesi altında oynanan Adana Demirspor maçında Fenerbahçe çok önemli eksiklerine rağmen müthiş hırslıydı ve 4 golle kazandı. Futbolculardaki bu hırsı neye bağlarsınız? Coşkun Türk: Trabzonspor maçı Fenerbahçeli futbolcuları hem hırslandırmış hem de müthiş bütünleştirmiş. Adana Demirspor maçındaki hırsın sebebi bu. Bu hırs ve bütünlük sıcak tutulursa Fenerbahçe başarılarla dolu çok özel bir sezona imza atabilir. Faik Gürses: Fenerbahçe’yi kalan maçlarında bu hırs ve arzu içinde göreceğiz. Bir defa yangın başladığına göre takımı artık zor söndürürsünüz. Esas konu Galatasaray-Fenerbahçe derbisidir. Hiçbir Türk hakemi bu maçı kaldıramaz. Bir de hala Halil Umut Meler’i VAR’da görevlendirip ısıtmak neyin nesidir anlamıyorum. Şoray Uzun: Futbolcuların meslek aşkına bağlıyorum. Sahada olan herkes futbolu seviyor ve futbol oynamak istiyor. Hepsi bu. Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Bunun için de kalan maçların kazanılması gerekiyor. Futbolcular da bunu yapıyor. Olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar hakkında görüşünüz nedir? Coşkun Türk: Cezaların karşılığında maddeler var mı? Var. Kurallar işletilmiş, buna göre cezalar verilmiş. Her iki taraf açısından da ‘Böyle ceza olur mu?’ sorusunun cevabı maddelerin yeniden düzenlenmesi bence. Faik Gürses: Bu ceza çok önceden açıklanmalıydı. Önce küle yatırdılar, ateş söndükten sonra yavaş yavaş gözaltılar serbest bırakıldı. Savunma yapan futbolcular baktılar ki hayatta kalmışlar onlara da ceza vererek yasak savdılar. Tek delikanlı Göztepe’nin TFF’den istifa eden üyesi Talat Papatya’ymış. Şoray Uzun: Aklıma daha önce çok daha azını yapıp çok daha ağır cezalar almış diğer takım futbolcu ve teknik adamları geliyor. Cezayı veren kurumun bir şeylerden çekindiği, hatta korktuğu çok açık. Bu cezalar hiç kimseyi tatmin etmemiştir. Hiç verilmeseydi daha iyiydi. Nasıl olsa bu saatten sonra sizi kimse ciddiye almayacak. Galatasaray, Hatayspor maçına çok tempolu başladı, golü de erken buldu, 15. dakikadan sonra durdu. Maçın sonlarında da sıkıntılar yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk da maç sonu buna dikkat çekti. Bu neden oldu? Coşkun Türk: Galatasaray’ın tempolu, golü attıktan sonra hırsla ikiyi, üçü aramasına alıştığımız için 1-0’lık Hatay galibiyeti tatmin edici olmadı. Bu bir maçlıksa sorun yok, ancak devam ederse sıkıntı büyür. Faik Gürses: Artık 90 dakikanın her saniyesi kıymetli. Maç çözülmeyip 1-0’da kalınca ister istemez bir gerilim ve panik hasıl oldu. Galatasaray gibi deneyimli ve tecrübeli ekip de bunu yaşayabiliyor. Normaldir. Şoray Uzun: Her ara dönüşü Galatasaray için çok zor olmuştur. Bu niye böyle inanın bilmiyorum. Böyle zor bir maçtan üç puan almak çok ciddi bir olay. 15 dakikadan sonraki sıkıntıları iyi irdelemek lazım. Her zaman şans yanınızda olmayabilir. Galatasaray Süper Kupa’ya tam kadro gideceğini açıkladı. Fenerbahçe ise resmi siteden yaptığı antrenman paylaşımında ‘Olympiakos maçı hazırlıkları başladı’ diyerek Süper Kupa maçını yok saydı. Şanlıurfa’da sizce neler olacak? Coşkun Türk: Her iki camiaya bakarsan kendi açılarından doğrusunu yapıyor. Ancak gönül Şanlıurfa’da seyir zevki ve heyecanı yüksek bir final görmek istiyor. Bir gerçek var ki Şanlıurfa’da Türk futbolu adına tarihi bir gün yaşanacak. Faik Gürses: Eğer doğruysa Fenerbahçe’nin U19 takımının sahaya eksik çıkıp sonra 6 kişi kalarak hükmen yenilgi ile sahadan mağlup ayrılmasına tanık olacağız. Buna Süper Kupa finali yerine Süper Tiyatro diyebiliriz. Açıkca Galatasaray da bu duruma bir tepki verirse hiç şaşırmam. Şoray Uzun: Şanlıurfa’da büyük ihtimal bir saçmalık seyredeceğiz. Herhalde Fenerbahçe U19 takımı maça 9 kişi çıkıp (Umarım böyle olmaz) üç oyuncusu kart görecek, ardından da maçı hükmen rakibine verecek ve kupayı Galatasaray’a bırakmış(!) olacak. Peki bu neye hizmet edecek, neye yarayacak? Rakibinin benzer durumlarda (erteleme olmadan) oynadığı lig ya da Avrupa’da olmak üzere çok maçı var. Beşiktaş’ta Santos ne yapsa olmuyor? Santos mu yetersiz, kadro kalitesi mi sorun? COŞKUN TÜRK: Her ikisi de. Santos da yetersiz, kadro kalitesi de. Beşiktaş bu sezonun bir an önce bitmesini istiyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda Santos da olmayacak. FAİK GÜRSES: Sorun Santos’un oynattığı futbol felsefesinde. Taraftarı Beşiktaş’tan soğutma adına ne varsa yapıyor. İnsanlar Beşiktaş’ı izlememek için TV bile açmıyor. Beşiktaş’ı bu kadar mahkum ve küçük düşürme adına futbol oynatan Santos’ta büyük sorun var. ŞORAY UZUN: Beşiktaş çok şanssızdı. Santos’u suçlamak en son olabilecek şey. Beşiktaş’ın acilen önümüzdeki sezonu planlaması gerekiyor. Burada da akla gelen ilk soru; Santos önümüzdeki sezon var mı yok mu? Trabzon, zorlu deplasmanda müthiş gollerle kazandı, sükse yaptı. Bu futbolla Türkiye Kupası’nın favorisi diyebilir miyiz? COŞKUN TÜRK: Müthiş goller haftanın güzellikleriydi. Moralini yükselten biraz da tempo kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nın bir numaralı favorisi olur. FAİK GÜRSES: Beşiktaş ve Karagümrük’ü kantara çıkartalım, bir yana da şu an için Trabzonspor’u koyalım, bordo-mavili taraftan yana baskül çok ağır basar. ŞORAY UZUN: Trezeguet Afrika Kupası’ndan çok formda döndü. Visca’nın formu da yükselişte. Meunier çok verimli. Ligi 3. sırada bitirmeleri yüksek ihtimal. Kupaya gelince... O iş o kadar kolay değil. Dört takımın da o kupayı alma ihtimali var. Trabzonspor tabii ki favorilerden, ama kupa kimse için çantada keklik değil.