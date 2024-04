Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kriz büyüyor! Ebedi dostluktan 'Savcılar göreve'ye

Coşkun Türk: Galatasaray’ın tempolu, golü attıktan sonra hırsla ikiyi, üçü aramasına alıştığımız için 1-0’lık Hatay galibiyeti tatmin edici olmadı. Bu bir maçlıksa sorun yok, ancak devam ederse sıkıntı büyür. Faik Gürses: Artık 90 dakikanın her saniyesi kıymetli. Maç çözülmeyip 1-0’da kalınca ister istemez bir gerilim ve panik hasıl oldu. Galatasaray gibi deneyimli ve tecrübeli ekip de bunu yaşayabiliyor. Normaldir. Şoray Uzun: Her ara dönüşü Galatasaray için çok zor olmuştur. Bu niye böyle inanın bilmiyorum. Böyle zor bir maçtan üç puan almak çok ciddi bir olay. 15 dakikadan sonraki sıkıntıları iyi irdelemek lazım. Her zaman şans yanınızda olmayabilir.