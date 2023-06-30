Erden Timur'un İngiltere mesaisi! 4 isim için uğraşıyor

Son şampiyon Galatasaray, dört bir koldan transfer taarruzunu sürdürüyor. ‘Transfer sihirbazı’ lakaplı yönetici Erden Timur, yapılacak takviyeler için soluğu İngiltere’de aldı. Timur’un hedefinde öncelikle dört isim var. Timur; Wesley Fofana, Nuno Tavares, Christian Pulisic ve Milot Rashica transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Timur’un ilk adresi Chelsea oldu. Sarı-Kırmızılılar, Maviler’in 22 yaşındaki Fransız stoperi Wesley Fofana ile 24 yaşındaki ABD’li sol kanadı Christian Pulisic’i kadrosuna katmak istiyor. Timur, İngiliz deviyle iki oyuncunun kiralanması için anlaşma zemini arıyor. İkinci durak ise Arsenal. Geçen sezonu Marsilya’da kiralık geçiren Arsenal’ın 23 yaşındaki Portekizli sol beki Nuno Tavares için resmi teklif sunuldu. Bu üç isimle sınırlı kalmayacak olan Timur, Norwich City ile Milot Rashica’nın bonservisini almak için sıkı bir pazarlığa girecek.