Futbol Erden Timur'un İngiltere mesaisi! 4 isim için uğraşıyor
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30 Haziran 2023 - 09:47 | Son Güncelleme:

Erden Timur'un İngiltere mesaisi! 4 isim için uğraşıyor

Futbol

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Galatasaray'ın futbol şubesinden sorumlu olan Erden Timur, transfer işleri için yine büyük vakit harcıyor. İngiltere'de olan Timur'un hedefinde 4 isim var.

30 Haziran 2023 - 09:47 | Son Güncelleme:
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Son şampiyon Galatasaray, dört bir koldan transfer taarruzunu sürdürüyor. ‘Transfer sihirbazı’ lakaplı yönetici Erden Timur, yapılacak takviyeler için soluğu İngiltere’de aldı. Timur’un hedefinde öncelikle dört isim var.

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Timur; Wesley Fofana, Nuno Tavares, Christian Pulisic ve Milot Rashica transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Timur’un ilk adresi Chelsea oldu.

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Sarı-Kırmızılılar, Maviler’in 22 yaşındaki Fransız stoperi Wesley Fofana ile 24 yaşındaki ABD’li sol kanadı Christian Pulisic’i kadrosuna katmak istiyor. Timur, İngiliz deviyle iki oyuncunun kiralanması için anlaşma zemini arıyor.

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İkinci durak ise Arsenal. Geçen sezonu Marsilya’da kiralık geçiren Arsenal’ın 23 yaşındaki Portekizli sol beki Nuno Tavares için resmi teklif sunuldu.

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Bu üç isimle sınırlı kalmayacak olan Timur, Norwich City ile Milot Rashica’nın bonservisini almak için sıkı bir pazarlığa girecek.

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