Eski dünya yıldızı, Arda Güler'i İtalyan kulüplerine önerdi: Tribünleri doldurur

"ONU KAÇIRMAYIN"

Arda'nın İtalya'da tribünleri doldurabilecek bir yetenek olduğunu söyleyen Cassano, "Birkaç hafta önce onu keşfettiğimde aşık oldum. İnsanı çıldırtıyor. İnsanlar statlara bu tarz oyuncuları izlemek için gidiyor. İtalya liginde iki, üç maç iyi oynayan futbolcular için değil. Gerçek bir yetenek. Çok güçlenecek ve kısa sürede Türkiye’den ayrılacak. Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler’i kaçırmamalarını söyledim" ifadelerini kullandı.