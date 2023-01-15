Eski dünya yıldızı, Arda Güler'i İtalyan kulüplerine önerdi: Tribünleri doldurur
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun büyük beklenti içerisinde olduğu Arda Güler, adını Avrupa'da da duyurmaya devam ediyor. Henüz Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamamasına rağmen namı yayılan Arda Güler için İtalya'dan övgü dolu yorumlar geldi.
YETERİNCE SÜRE ALAMIYOR
Arda Güler henüz Fenerbahçe'de geniş süreler almamasına rağmen adı Avrupa'ya yayıldı. Birçok Avrupa kulübünün, durumunu yakından takip ettiği Arda'nın 5 büyük ligden birine transfer yapması muhtemel.
Jorge Jesus'un Arda'ya yeterince şans vermediğini düşünen Fenerbahçe taraftarı, Portekizli hoca sık sık çağrıda bulunuyor.
TARAFTAR JESUS'A TEPKİLİ
Özellikle kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası Arda'nın neden oynamadığı uzun süre tartışılmış ve "10 numaralı formayı veriyorsanız neden oynatmıyorsunuz? Avrupa'da Arda'nın yaşındaki oyuncuların ondan kat kat fazla profesyonel maçı var" yorumları yapılmıştı.
Arda bu sezon ligde sadece 34, toplamda ise 305 dakika oynayabildi.
SÖZLEŞMEDEKİ MADDE KORKUTUYOR
Fenerbahçe'de asıl korku ise Arda Güler'in sözleşmesindeki madde. Bu sezon toplamda 1500 dakika süre alamazsa 5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi aktif olacak olan Arda'nın peşinde Avrupa devleri var.
"OLAĞANÜSTÜ, FENOMEN"
İtalyan efsane Antonio Cassano da Arda'ya dikkat çekerek İtalyan kulüplerinin onu kaçırmaması gerektiğini söyledi. Şahsi Instagram hesabından bir video paylaşan Cassano, "Arda Güler gerçek bir yetenek. Doğuştan solak, 1.76 boyunda. 2005 doğumlu ve Fenerbahçe’de oynuyor. Olağanüstü, gerçek bir fenomen. Arkadaşlarıma ve takipçilerime, YouTube’daki videolarını izlemelerini tavsiye ediyorum" dedi.
"ONU KAÇIRMAYIN"
Arda'nın İtalya'da tribünleri doldurabilecek bir yetenek olduğunu söyleyen Cassano, "Birkaç hafta önce onu keşfettiğimde aşık oldum. İnsanı çıldırtıyor. İnsanlar statlara bu tarz oyuncuları izlemek için gidiyor. İtalya liginde iki, üç maç iyi oynayan futbolcular için değil. Gerçek bir yetenek. Çok güçlenecek ve kısa sürede Türkiye’den ayrılacak. Bazı büyük kulüplerde görev alan arkadaşlarıma da Arda Güler’i kaçırmamalarını söyledim" ifadelerini kullandı.