Futbol Fenerbahçe Edin Dzeko cephesinin son kararını bekliyor! İşte teklif
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14 Haziran 2023 - 09:39 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Edin Dzeko cephesinin son kararını bekliyor! İşte teklif

Futbol

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Fenerbahçe'de forvete dünya yıldızı alınacak. Edin Dzeko ilk hedef ve Bosna Hersekli oyuncuya teklif iletildi. B planını da oluşturan sarı lacivertliler, Dzeko'dan gelecek cevabı bekliyor.

14 Haziran 2023 - 09:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gündem teknik direktör ve Edin Dzeko. Jorge Jesus sonrası yeni hocasını arayan Başkan Ali Koç, Lucescu, Abdullah Avcı ve Montella isimlerini gündeme aldı. Sürpriz ise Sergen Yalçın.

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Teknik direktör konusu ile beraber gündemi meşgul eden diğer madde ise forvet. Fenerbahçe gol yollarına ismi tartışılamayacak bir isim almayı hedefliyor. İlk hedef Inter ile yollarını ayıran Edin Dzeko.

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Bonservisi elinde olan 37 yaşındaki oyuncu ile temas kuruldu. Dzeko'nun temsilcisi Alessandro Lucci, Fenerbahçe'den süre istedi ve teklifi değerlendireceklerini iletti.

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Fenerbahçe, Dzeko için 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4.5 milyon euro ücret önerdi. Menajer Lucci'nin ise Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan gelen yüklü teklif nedeniyle zamana istediği öğrenildi.

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Dzeko Avrupa futbolunda kalmak isterse Fenerbahçe ile anlaşacak. Parayı tercih etmesi halinde ise yıllık 8 milyon euro öneren Suudi ekiplerinden birine gidecek.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Dzeko için ihtimalleri yazarak, "Fenerbahçe ilgileniyor ve birkaç Suudi Arabistan takımı teklifini iletti" haberini yaptı.

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Fenerbahçe, Dzeko ile anlaşamazsa ismi en az Bosna Hersekli yıldız kadar bilinen bir isme yönelecek. Fenerbahçe'nin forvete tecrübeli bir isim almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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