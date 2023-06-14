Fenerbahçe Edin Dzeko cephesinin son kararını bekliyor! İşte teklif

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör ve Edin Dzeko. Jorge Jesus sonrası yeni hocasını arayan Başkan Ali Koç, Lucescu, Abdullah Avcı ve Montella isimlerini gündeme aldı. Sürpriz ise Sergen Yalçın. Teknik direktör konusu ile beraber gündemi meşgul eden diğer madde ise forvet. Fenerbahçe gol yollarına ismi tartışılamayacak bir isim almayı hedefliyor. İlk hedef Inter ile yollarını ayıran Edin Dzeko. Bonservisi elinde olan 37 yaşındaki oyuncu ile temas kuruldu. Dzeko'nun temsilcisi Alessandro Lucci, Fenerbahçe'den süre istedi ve teklifi değerlendireceklerini iletti. Fenerbahçe, Dzeko için 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4.5 milyon euro ücret önerdi. Menajer Lucci'nin ise Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan gelen yüklü teklif nedeniyle zamana istediği öğrenildi. Dzeko Avrupa futbolunda kalmak isterse Fenerbahçe ile anlaşacak. Parayı tercih etmesi halinde ise yıllık 8 milyon euro öneren Suudi ekiplerinden birine gidecek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Dzeko için ihtimalleri yazarak, Fenerbahçe ilgileniyor ve birkaç Suudi Arabistan takımı teklifini iletti haberini yaptı. Fenerbahçe, Dzeko ile anlaşamazsa ismi en az Bosna Hersekli yıldız kadar bilinen bir isme yönelecek. Fenerbahçe'nin forvete tecrübeli bir isim almasına kesin gözüyle bakılıyor.